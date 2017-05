Egal ob direkt vor der Haustüre oder im hohen Norden: Dieses Jahr warten wieder mal abgefahrene, crazy Acts auf dich! Die #3FACHFESTIVALSAISON 2017 hat begonnen!

Das 3FACH haltet dich wie immer live auf dem Laufenden!

Das One of a Million Festival war der Festivalstart dieser Saison! Dabei beglückte uns nicht nur Robbing Millions mit einem tollen Interview auch Sir Was sprach mit uns über seine Erlebnisse in Südafrika und über viel anderes.

Bald nach dem One of a Milion ging es weiter mit dem Basler Clubfestival! Das BScene 2017 wiedermal top organisiert und abswechslungsreich!



Weiter ging es in Wolhusen in einem Tropenhaus. Das Winterfestival Wolhusen.



Und nicht lange musste man warten für das nächste grosse Highlight: Die Demotape Clinic des diesjährigen M4music 2017 war grosse Klasse und auch die Konzerte waren top! Wie zum Beispiel bei Sailor & I.



Die Stanser Musiktage gingen in die 22 Runde! Als kleines Festival angefangen, hat es jetzt eine gewisse Berühmtheit erlangt und spielt Musik aus aller Welt und so war natürlich auch unsere World Music Special -Sendung live vor Ort. Das 3FACH war am Mittwoch, Freitag und Samstag live vor Ort.



Die Festivals, durch die wird dich dieses Jahr durch die #3FACHFESTIVALSAISON 2017 begleiten:

One of a Million Musikfestival – 03.02-11.02- Baden, Aargau

BScene – 17.03-18.03 – Basel

Winterfestival Wolhusen – 18.03-19.03 – Wolhusen, Luzern

M4Music – 30.03-01.04 – Zürich und Lausanne

Stanser Musiktage – 25.04-30.04 – Stans

Bad Bonn Kilbi – 02.06-04.06 – Düdingen, Fribourg

Primavera Sounds – 31.05-04.06 – Barcelona, Spanien

Greenfield – 08.06-10.06 – Interlaken, Bern

B-Sides 15.06-17.06 – Sonnenberg, Luzern

Touch the Air – 16.06-18.06 – Wohlen, Aargau

Sonar Barcelona – 15.06-17.06 – Barcelona (ESP)

Southside – 23.06-25.06 – Neuhausen Ob Eck (D)

Roskilde Festival – 24.06-01.07 – Roskilde (DK)

Openair St. Gallen – 29.06-02.07 – Sittertobel St. Gallen

Longlake Lugano – 28.06-01.08 – Lugano, Tessin

Montreux Jaz – 30.06-15.07 – Montreux, Waadt

Nos Alive – 06.07-09.07 – Passeio Maritimo Alges (PORT)

Openair Frauenfeld – 06.07-08.07 – Frauenfeld, Thurgau

Gurtenfestival – 12.07-15.07 – Bern

Melt! Festival – 14.07-17.07 – Gräfenhainichen (D)

Pitchwork Festival Chicago – 14.07-16.07 – Chicago (US)

Openair Lumnezia – 21.07-23.07 – Degen, Graubünden

Blue Balls Festival – 21.07-29.07 – Luzern

Paleo Festival Nyon -18.07-23.07 – Nyon, Waadt

Haldern Pop Festival – 11.08-13.08 Haldern (D)

Sziget – 09.08-16.08 – Budapest (U)

Openair Basel – 11.08-12.08 – Basel

For Noise Festival – 20.08 – Pully, Waadt

Winterthurer Musikfestwochen – 09.08-20.08 – Winterthur, Zürich

Royal Arena – 18.08-19.08 – Orpund, Bern

MS Dockville – 18.08-20.08 – Hamburg (D)

Zürich Openair – 24.08 – 27.08 – Zürich

Nox Orae Vevey – 25.08-16.08 – La Tour – de – Peilz, Waadt

End Of The Road Festival – 31-08-03.09 – Larmer Tree Gardens (UK)

Lollapalooza – 09.09-10-09 – Berlin (D)

Reeperbahn Festival – 20.09-23.09 – Hamburg (D)

Iceland Airwaves – 01.11-05.11 -Reykjavik (IS)

Le Guess Who? – 09.11-12.11 – Utrecht (NL)



Eurosonic Noorderslaag – 17.01-20.01.18 – Groningen (NL)

