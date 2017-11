Acid Arab am (im) Südpol

So haben sie uns schon am MS Dockville Festival in den Bann ihres Acid House Techno mit orientalischen Melodien gezogen. Acid Arab aka Guido Minisky und Hervé Carvalho waren letzten Freitag in Luzern und haben im Südpol ihren Sound zum Besten gegeben. Ein voller Südpol, begeisterte Menschen und ein unvergleichbarer Vibe der sich durch die Freitagnacht zog. Wir haben Acid Arab vor ihrem Auftritt im Backstage getroffen und mit ihnen über alles mögliche gesprochen. Das Interview in voller Länge gibts’ hier zum Nachhören:

Impressionen vom Konzert und das Wichtigste vom Interview hier zum Nachsehen: