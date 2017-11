Arbeit und Leben auf 2’542m ü. M. Für viele Menschen sind die Berge der Ort, an dem sie so richtig abschalten und ihren anstrengenden Alltag hinter sich lassen können. Andere finden sich im Alpenraum in ihrer täglich, teils auch stressigen, Arbeit wieder.

So eine Person haben wir gefunden und getroffen. Roman Felber ist Hüttenwart auf der SAC-Hütte “Albert Heim”. Diese liegt auf 2542m ü. M. im Furka-Gebiet. Die Albert Heim – Hütte hat neben einer grossartigen Aussicht und einem warmen Bett, auch kulinarisch einiges zu bieten. Dafür sorgt der Hüttenwart und sein Team. Nebst den Tagesgästen, nutzen viele Alpinisten die Hütte als Ausgangspunkt für Touren auf benachbarte Gipfel, wie zum Beispiel der Galenstock (3’586 m) oder das Gross Bielenhorn (3’210 m). Ebenfalls um die Ecke liegt der höchste Gipfel der Zentralschweiz, der Dammastock (3’630 m). Wie Roman Felber zu seinem Job kam und wie sein Tag als Hüttewart aussieht, kannst du im diesem Bericht nachhören.