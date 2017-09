Ausbildungsplätze für Flüchtlinge Menschen mit Migrationshintergrund sollen sich in der Stadt Luzern besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Der Stadtrat will einen Teil des letztjährigen Gewinns in ein Pilotprojekt investieren und schlägt unter anderem vor, Praktikums- und Arbeitsplätze einzukaufen. Der Stadtrat finanziert Arbeitseinsatzplätze in verschiedenen Branchen und vergibt im Rahmen eines Pilotprojekts verwaltungsinterne Lehr- und Berufseinstiegsstellen an Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. Radio 3FACH war heute morgen an der Medienmitteilung der Stadt Luzern. Den ganzen Beitrag kannst du hier nachhören.