B-Sides 2017 – Der Freitag Der Donnerstag ist schon durch, weiter geht’s auf dem Sonnenberg! Auch heute gibt’s über den Sender viele Live-Shows zu hören. Einige Bands nehmen sich zwischendurch auch mal Zeit und besuchen uns im Übertragungswagen. So auch Selvhenter. Die fünf Däninnen weilen schon seit einiger Zeit in der Schweiz. Sie waren unter anderem am Empowerment Day im Neubad und erzählten dort von ihren Musik-Kollektiv Erfahrungen. Ebenfalls im Interview waren die Tessiner und Italiener Rocky Wood. Seit Jahren sind sie Teil der Musikszene Luganos aber eigentlich sind sie viel weiter über die Schweiz und Italien verteilt. Aber höre selbst: Die sympathische Cheryl MacNeil aus Johannesburg stattete uns auch noch einen Besuch ab. Mit ihrer Band Dear Reader bespielten sie die Hauptbühne. Cheryl lebt zurzeit in Berlin, was an ihrem einwandfreien Deutsch unschwer zu erkennen ist, nahm ihr Album in San Francisco auf und meint, sie hätte noch nie an einem schönen Ort gewohnt. Gebannt schaute das Publikum Émilie Zoé zu. Auf den Aufnahmen klingt ihre Musik weich und sanft, diese Illusion wird auf der Bühne aber zerstört: Émilie und Nicolas (Drummer) überraschen mit explosiven und energievollen Ausbrüchen.

Ihre LP Dead-End Tape hat sie übrigens in einem ehemaligen Schiessstand aufgenommen: Zuhause auf den Bühnen der Welt, und nun wieder mal in der Schweiz: Zeal & Ardor sind mit ihrem wilden Mix aus Black Metal und Gospel via Internet durchgestartet. Im Interview erfährst du, ob der Erfolg Mastermind Manuel zu Kopfe gestiegen ist.