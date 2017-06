Die Bad Bonn Kilbi: Wir haben viel darüber geschreiben, geredet, und 12 Konzerte übertragen. Es war schön, facettenreich, mal regnerisch, mal ermüdend, aber immer ein Fest. Die versammelte Musikliebhaberschaft sah Konzerte von Yak bis Jacques, von Nahawa Doumbia bis OOIOO, von Lord Kesseli & The Drums, und This Is Not This Heat. Im Schnelldurchlauf lassen wir das Musikfestival in Düdingen nochmals Revue passieren.



Wer es verpasst hat: Die drei einzelnen Tage kannst du hier, hier, und hier nochmals im Podcast erleben.