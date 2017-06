Bad Bonn Kilbi – Der Freitag Die Indie-Welt pilgert nach Düdingen an die Bad Bonn Kilbi und wir waren schon gestern ready. Ab heute senden wir live und übertragen dir 12 Konzerte inklusive Band-Interviews in deine gute Stube. Wir sind da! Jacques’ verspielter, elektronischer Sound wird um 01.30 Uhr auf der Hauptbühne zu hören sein. Weshalb der junge Franzose seinen Hit “Dans la Radio” aber nicht spielen wird, erzählte er uns im Interview. Dass um 00.30 Uhr eine Schweizer Band auf der Hauptbühne spielen darf ist keine Selbstverständlichkeit. Lord Kesseli & the Drums ist sich dies bewusst, wie uns Michael, der Drummer des Duos, erzählt. Vor zwei Jahren spielten sie bereits an der

Bad Bonn Kilbi, ein Jahr später am B-Sides Festival. Während sie sich in der Schweiz bereits einen Namen gemacht haben, mussten sie auf ihrer England-Tour etwas härtere Zeiten durchstehen. Aber gelohnt hat sich die Tour dennoch. Weshalb erfährst du im Interview. Auch zu Besuch in unserem Übertragungswagen waren die beiden Japanerinnen Afrirampo. Mit roten Gewändern und rot-goldener Gesichtsbemalung haben sie auf der Bühne Vollgas gegeben. Flamingods mischen Rock mit orientalischen Rhythmen. Mit ihrem psychedelischen Mix bezauberten sie die Kilbi. Bei uns plauderten sie aus dem Nähkästchen über Reisen, die Musikszene und erklärten ziemlich überzeugend, warum man an Konzerte gehen sollte.