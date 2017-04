Gundula: Besetzung vorbei – Räumung und Festnahmen an der Obergrundstrasse Heute Nachmittag wurde die besetzte Villa an der Obergrundstrasse 101 geräumt, vier BesetzerInnen wurden festgenommen. Ein paar Stunden zuvor konnte 3FACH mit den BesetzerInnen ein Interview führen (s. Ende des Beitrags). Die AktivistInnen der Gruppe “Gundula” besetzten das Areal im Besitz der bodum invest schon zum zweiten Mal. Bereits im letzten Frühjahr wurde die Obergrundstrasse 99 “belebt” (3FACH berichtete 10.04.16, 11.04.16, 19.04.16, 22.04.16, 27.04.16). Dieses Gebäude soll nun abgerissen werden dürfen, was “Gundula” wieder auf den Plan gerufen hat. Vor einem Jahr standen die BesetzerInnen in Kontakt mit der Stadt und zogen sich zurück, nachdem Baudirektorin Manuela Jost eine Renovation der Villa versprach. Seitdem ist das Gebäude an der Obergrundstrasse 99 eingerüstet. Sichtbare Renovationen gab es jedoch keine, dafür stehen in den oberen Stockwerken Fenster offen – offenbar seit Monaten (vgl.). Das Dach sei gemäss den AktivistInnen entfernt und nicht wieder aufgesetzt worden. Das Gebäude schimmelt vor sich hin. Dies eröffnet den Besitzern nun Tür und Tor für einen Abriss. Die Bausubstanz ist nach Ansicht der Stadt nicht mehr zu retten, womit das Gebäude trotz Standort in der Ortsbildschutzzone, abgerissen werden darf. Für die Gruppe “Gundula” ist klar: die Villa wurde mit Absicht Wind und Wetter ausgesetzt, um den Besitzern einen Neubau zu ermöglichen. Kurzerhand richteten die BesetzerInnen ein “Schimmel-Museum” ein, welches die Verlotterung des Gebäudes hervorhebt. Die zweite Besetzung an der Obergrundstrasse fand mit den Festnahmen heute Nachmittag ein jähes Ende. Die Forderungen der Gruppe “Gundula”, und die Position der Staatsanwaltschaft gibt es im Podcast zum Nachhören. Stadträtin Manuela Jost war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (Bilder: zvg)