Die Zürcher Rapperin Big Zis und der Berner Schlagzeugvirtuose Julian Sartorius spannen derzeit zusammen und geben heute und somit noch vor einer anstehenden Albumveröffentlichung ein Konzert im Südpol.



Eine Stunde improvisiert gerappt hat Big Zis, nach Baby-Pause, bereits kürzlich im Helsinki in Zürich, begleitet durch Julian Sartorius, der auch auf dem kommenden Album als “Beat-Produzent” vertreten sein wird. Eine Mischung aus altbekannten Big Zis Spits und Improvisationen à la Sartorius (wir erinnern uns gerne an seine Milchkannen-Malerkübel-Jam im 3FACH) darf man also auch heute Abend im Südpol erwartne.

Zuvor waren die beiden heute bei uns in der Stoostzyt zu Gast.