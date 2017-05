Blamage? Nein Sauvage! Die Idee stand eigentlich schon vor dem Film “Rue de Blamage”, der die Baselstrasse thematisiert. Nur der Name “Rue de Sauvage” lehnt sich an den Dokumentarfilm. Aber was ist den diese “Rue de Sauvage”, frei übersetzt “Wilde Strasse”? Ist die Baselstrasse denn nicht schon genug wild? Babsi Glenz von der Gewerbehalle gab in der Stooszyt Auskunft.