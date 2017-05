Boa im Stadtarchiv! “Im August 2008, rund ein Jahr nach der Schliessung des Kulturzentrum Boa, hat ein sechsköpfiges Redaktionsteam das “Boa Buch” herausgegeben, seitdem stand das Archivmaterial der Boa ungeordnet und unbenutzt in unserem Atelier in Emmenbrücke. Rechtzeitig zum Jubiläum der Schliessung – das letzte Konzert fand vor fast 10 Jahren am 4. Nov. 2007 statt – lässt sich die Geschichte der Boa endlich ausführlich recherchieren. In verschiedensten Dokumenten lässt sich über die Zeit von rund 20 Jahren nachlesen, wie Luzern zu einem basisdemokratisch organisierten Kulturzentrum gekommen ist, welches stets die Alternativkultur pflegte und politisch agierte – und wie es wieder verloren gegangen ist.” Altes Archivmaterial aus der Boa-Zeit steht nun endlich der Allgemeinheit zur Verfügung, im Stadtarchiv kann man durch 15 Kisten wühlen und Material ab dem Jahr 2000 sich digital anschauen. Was für einen Stellenwert das Kulturzentrum Boa für die Jugend dazunals hatte & was hinterlassen wurde, erfährst du im Podcast!