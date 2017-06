Brunnen nützen statt anschauen Statt Wasser in Petflaschen zu kaufen, kann man in Luzern seinen Durst ganz einfach löschen: nämlich an den zahlreichen Brunnen in der Stadt. Dies ist wohl vielen Touristen und Einheimischen zu wenig bewusst, findet die gemeinnützige Luzerner Organisation Wasser für Wasser. Deshalb wird man auf lucernewater.ch ab heute bequem zum nächsten Brunnen geführt, und wird über die Geschichte der Wasserversorgung in Luzern informiert. Im Podcast erfährst du, was die Idee hinter lucernewater.ch ist, und wie sich die Luzerner Wasserversorgung im internationalen Vergleich schlägt.