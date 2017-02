bunteste Strasse Luzerns bald nicht mehr so bunt? Überall wird gebaut und abgerissen und auch die Steinenstrasse wird vom Bau-Boom nicht verschont. In der wohl buntesten Strasse Luzerns ist viel los, die Lion Lodge, ein Hostel, wird abgerissen und neu gebaut. Das Ganze soll höher und breiter werden, die Pläne dazu wurden durch einen Architekturwettbewerb realisiert. Die Bewohner der Steinenstrasse wehren sich gegen den Bau und haben auch schon Einsprache gegen das Baugesuch gestellt. Ihrer Meinung nach passt das Gebäude, so wie es momentan geplant ist, nicht ins Ortsbild. Auch die IG Stadtentwicklung ist nicht von der Sache überzeugt. Mirjam Landwehr diskutierte in der Stooszyt mit uns über das Vorhaben.