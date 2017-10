CBD ist in aller Munde. Ab jetzt auch wortwörtlich.

Die Confisserie Speck in Zug hat die spezielle Hanfart nämlich jetzt gleich in zwei verschiedene Desserts eingebaut: Shortbread und Schokoladen-Späckli.

Wir haben mit dem Chef der innovativen Confisserie, Peter Speck, gesprochen und wollten wissen, wie es zur Umsetzung dieser Speisen kam, ob sich die CBD-Wirkung auch in den Genussmitteln entfaltet und welche Tipps es bei der kulinarischen Verwendung der Hanfpflanze zu beachten gibt.

Während unserer Recherche erreichte uns zudem die Nachricht, dass CBD auch die Luzerner Gastronomie erreicht hat: das Restaurant Hopfenkranz würzt ihr Meringue-Creme Dessert mit der Pflanze. Und hat uns netterweise gleich ein Probiererli vorbegebracht.

„E Würkig hätts imfall“ CBDessert am Arbeitsplatz 😱🍀 Podcast dazu gleich auf 3fach.ch – Merci @stiefels_hopfenkranz 😍 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 25. Okt 2017 um 9:29 Uhr

Mmmmh, lecker lecker.