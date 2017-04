Ciao Plastik, Hallo Abfüllen – Unverpackt Neueröffnung Das 3FACH hat neue Nachbaren gekriegt; da gilt es anzuklopfen und “Hallo” zu sagen! Alle Umweltbewussten, Vegetarier und Veganer haben Freude – das “Unverpackt” ist heute an der Zürichstrasse 44 aufgegangen und verkauft Esswaren, wie es der Name schon verrät, unverpackt. Das heisst; Schluss mit Plastik, Abfüllen ist das neue Motto! Wie es am Eröffnungstag des Ladens lief, das zeigen wir dir in einem Rundgang im “Unverpackt”: