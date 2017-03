Das BScene Festival am 17. & 18. März! Ein zweitägiges Festival, dass nicht auf nur einer Bühne, sondern in der ganzen basler klein & Grossstadt stattfindet. Das Konzept vom BScene Clubfestival ist es, die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch Basel zu schicken. Dabei soll man viel neue Musik entdecken, das aus allen möglichen Sparten. Bei 70 Acts in zwei Tagen gibt es auf jeden Fall viel zu sehen und zu hören!