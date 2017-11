Das Le Guess Who? Festival in Utrecht Vom 9. bis am 12. November kann man in Utrecht wiedermal muikalische Köstlichkeiten aus aller Welt geniessen. Verteilt über die ganze Stadt werden auf 20 Bühnen über 150 Performances präsentiert. Kuratoren dieses Jahr: Perfume Genius, Shabazz Palaces, Grouper, James Holden und und und. Musikalisch spezialisiert sich das Le Guess Who? Festival auf Künstlerinnen und Künstler, die den Drang verspüren Grenzen ihres Genres neu zu erfinden & zu durchbrechen. Egal ob avant-garde, folk, (free)jazz, ambient, drone oder was auch immer – am Le Guess Who? Festival hat’s Platz für alle! Linus von unseren Musik-Specials Les Couleurs Musicales + Hallo Echo ist wie geschaffen fürs Le Guess Who?, deshalb schicken wir ihn nach Utrecht (Holland), damit er dir “The 3FACH point of view” geben kann. Wir sind gespannt! Hier schonmal einen kleinen Line-Up Überblick vom ersten Tag: