Das ‘One Of A Million’ lässt die Hüllen fallen Die Festivalzeit beginnt nicht erst dann, wenn die Sonne länger als zwei oder drei Stunden scheint. Das erste Festival im 2018, das du dir fett in der Agenda anstreichen solltest, ist das One Of A Million Festival in Baden vom 2. – 10. Februar. Nun ist das Line-Up bekannt und seit heute kannst du dir dein Ticket sichern. Wir haben die Acts abgeglichen mit unserem eigenen Musikprogramm – denn das ist ein guter Indikator für die Qualität der Bands. Und wir wurden fündig! Hier kannst du in unsere Tipps reinhören.