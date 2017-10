Das Parterre will dir mehr bieten Nach Jahren in den gleichen Händen hat das Parterre neue Eltern bekommen. Gleich 3 Leute kümmern sich neu um das Geschehen an der Mythenstrasse 7. Ausser beim Menü, hat man sich auch in Sachen “Unterhaltung” neu orientiert. Was uns natürlich mehr interessiert als irgend ein neues Getränk aus dem hohen Norden. Ein bis zwei mal im Monat soll es Veranstaltungen geben, man denk da an Konzerte. Hat es auch früher schonmal im Parterre gegeben, hat halt einfach niemand wirklich mitbekommen, oder? Allgemein wurde der hindere Teil es Parterres nie wirklich genutzt. Oder zuminest nicht richtig, ist eigentlich noch kuschlig dort hinten. Das soll sich jetzt auf jeden Fall ändern! Kilian Mutter – neu Booker vom Parterre – will Musikerinnen und Musiker nach Luzern holen, die noch nicht so oft, oder besser noch gar nie hier waren. Das ganze kannst du dann grundsätzlich gratis erleben, ausser du schmeisst noch einen Batzen in die Kollekte (was du übrigens immer tun solltest). Gefeiert wird dann am Wochenende vom 3. bis 5. November mit lokalen und nationalen DJ’s! Aber keine Sorge, das Parterre bleibt immernoch das Parterre 😉