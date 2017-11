Seit sich Rafael Pereira und Felipe Salmon 2012 zu Dengue Dengue Dengue zusammenschlossen und mit ihrem Erstling “La Alianza Profana” von Lima bis Tokyo für verschwitzte T-Shirts sorgen, kombinieren sie – salopp und vereinfacht gesagt – globale elektronische Musik mit Sounds und Genres aus Südamerika; Cumbia, Chicha, Guacharaca.

Die beiden Künstler verdeutlichen diese Einflüsse auch bereits in ihren Shows und der Erscheinung. Ihre Masken – auf jeder Live-Show und auch bei ihrem Set im 3FACH-Studio unabdingbar – verweisen auf Festivals in Peru, die sich durch unterschiedliche Markierungen voneinander unterscheiden.

Hinter ihrem Name Dengue Dengue Dengue versteckt sich einerseits das Slang Wort “Dengue” – mit online Hilfestellungen kommt man zur ungefähren Übersetzung “auf etw. brennen” – andererseits ein an den Mambo erinnernder, traditioneller Rhythmus aus Kuba.

Die beiden Herren aus Lima haben 2016 ihr neustes Album “Siete Raíces” veröffentlicht. Seither sind sie viel unterwegs, entwickeln eine Routine bezüglich ihres Musikerdaseins und arbeiten an neuen Projekten. Bevor sie heute im Uferlos spielen und multivisualisiern, haben sie uns im Studio besucht.

Das 30-minütige Set mit neuer Musik aus dem Hause Dengue Dengue Dengue, sowie eine versuchte Einordnung ihres Schaffens mit Hilfe eines Interviews kannst du hier nachhören.