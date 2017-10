Suchst Du noch einen Camping-Platz für deine nächsten Ferien? Wie wär’s mit der Hauseinfahrt von SVP-Politikerin Magdalena Martullo-Blocher?

OK, zugegeben, ganz so kuschlig ist’s dort wohl nicht.

Vor allem, wenn die Polizei nach 5 Minuten auftaucht und Dich vom Platz weist.

So geschehen gestern Mittag.

Dann haben Juso-Anhänger nämlich genau das gemacht: vor dem Haus von Magdalena Martullo-Blocher campiert.

Grund dafür war die Lancierung ihrer neusten Initiative.

Was die 99%-Initiative genau will und an wen sie sich richtet, das kannst du im Podcast nachhören: