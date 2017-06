Aus der OpenBox vor dem Luzerner Theater werde Von Hotz/Sommerbox! In zwei Tagen, am 22.06. übergibt das Luzerner Theater bis zum 21. Juli ihre geliebte OpenBox ans Ensemble Von Hotz. Jeweils vom Mittwoch bis am Sonntag, zwischen 10 Uhr morgens und 10 Uhr abends, verwandelt sich die OpenBox zur Von Hotz/Sommerbox.

Was das genau heissen soll, oder was am Von Hotz Programm anders ist, als am “normalen” OpenBox Programm, das erfährst du von Oliver Lau, Projekt & Programmleiter von der Von Hotz/Sommerbox!

Das ganze Programm kannst du hier unten inspizieren oder hier (Projektseite):