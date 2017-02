Youri findet sich in einer Folterzelle wieder. Er flüchtet sich in Träume, um auszuhalten, was ihm angetan wird. Er muss aber merken, dass auch diese Träume von der Regierung kontrolliert werden, um noch mehr Informationen aus ihm herauszulocken.

Wir haben mit dem Regisseur Damian Dlaboha und dem Dramaturg Béla Rothenbühler geredet. Sie haben uns erzählt, ob Youri schudig ist oder nicht und wieviel vom Autor Béla im Stück steckt.