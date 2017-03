Im Mai 2015 hat die JUSO die Initiative “Lebendiges Inseli statt Blechlawine” lanciert”, nach der Veröffentlichung des Carkonzeptes der Stadt Luzern, wird diese jetz wohl im September diesen Jahres vors Volk kommen. Demnach wird das Inseli ab 2020 Car-frei sein, die neu gewonnene Fläche soll öffentlich zugänglich und vorallem grün sein. Wir haben mit Adrian Borgula (Stadtrat Umwelt, Verkehr & Sicherheit)und Linus Petermann (Präsident JUSO) gesprochen. Was erwarten sie von der Veränderung? Was soll werden? Was geht gar nicht? All das, im Podcast!