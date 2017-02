Diskussion und Debatte um Demokratie am “Reclaim Democracy” Drei Tage widmet der Verein “Denknetz” in Zusammenarbeit mit 23 weiteren Organisationen der Demokratie. Nicht um sie zu preisen und zu loben, sondern um über Demokratie im Allgemeinen und in der Schweiz zu diskutieren. In Ateliers und im Plenum setzt man sich am “Reclaim Democracy” Kongress in Basel mit der Demokratie auseinander. Chiara von der Sendung “Krass Politic” war vor Ort und hat an einem Atelier teilgenommen. Sie klärt darüber auf, wie man sich einbringen kann, und ob man dazu einen Soziologie-Doktortitel benötigt. Mehr Infos gibt es auf www.reclaim-democracy.org nachzulesen.