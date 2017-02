Don’t Think and Dance! Samba de La Muerte im 3FACH 10 Stunden Fahrt von Frankreich nach Luzern? Check. Soundcheck im Treibhaus? Check. Live Interview vor dem Gig? Check. Geiles Konzert? Check. Adrien Leprêtre aka Samba De La Muerte ist ein musikalisches Multitalent aus Caen, Frankreich. Schon am B-Sides Festival im Sommer 2016 hat die Musik von Samba De La Muerte für heisses Getanze gesorgt. Und weils’ so schön hier ist, wie uns Adrien mit einem Lächeln verrät, beglückt uns Samba de La Muerte auch im Winter mit positiven Tunes. Der Bandname ist hier Motto: Samba De La Muerte macht es fast unmöglich beim Konzert nicht zumindest mitzuwippen.





Wir haben mit Adrien zwichen dem Soundcheck im Treibhaus und dem Konzert noch ein Einwärm-Interview für alle Unentschlossene geschmissen.







Für alle, die es trotz Überzeugungen nicht ans Konzert geschafft haben, gibt es noch eine letzte Chance. Heute Abend bespielt Samba de La Muerte die Stanzerei im Rahmen vom One of a Million Festival in Baden. Geheimtipp für alle Sparfüchse: zwischen 17:00 und 19:00 Stooszyt hören und gratis tanzen gehen!