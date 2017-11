“Es geht um hochwertige Lebensmittel, faire Arbeitsbedingungen und ökologische Produktionsmethoden.” Das fasst so ziemlich zusammen, was der Sinn des Vereins “Randebandi” ist. Auf 0.6 Hektaren Land soll Gemüse angebaut werden. Das Gemüse soll dann etwa 150 Leute wöchentlich mit frischestem lokalen Gemüse versorgen. Als Konument/in ist das insofern attraktiv, weil man genau weiss woher das Gemüse kommt. Die Randebandi geht aber noch weiter: sie wollen dir auch das Gefühl von – was gerade auf meinem Teller ist, das hab ich mir erarbeitet – geben. Um nämlich wöchentlich deine Gemüse-Tasche abholen zu können, muss du mindestens 5 Tage im Jahr auf dem Randebandi-Feld in der Nähe von Neuenkirch verbringen. Dort wirst du dann lernen, wie man Gemüse richtig anbaut, pflegt und erntet. Das sei vorallem für Stadtmenschen eine tolle Erfahrung, meint Peter. Peter ist Teil vom Verein und war heute live bei uns im Studio. Was er zu unserem allgemeinen Verhältnis zu Lebensmitteln zu sagen hat & wieso sich ein Abo/eine Mitgliedschaft bei der Randebandi auch ökonomisch lohnt, das erfährst du im Podcast!