Elektronische Köstlichkeiten am “Am Bach Festival” Ich bin dein Sommerabenteuer. Lass uns tanzen, spielen, lachen und das Leben bis in die Morgenstunden geniessen. Am 1. Juli 2017 ist es wieder so weit und ich öffne zum zweiten Mal meine Tore. Bist du bereit? Das “Am Bach Festival” startet am 1. Juli in die zweite Runde. Noch ein junges Festival mit einem aussergewöhnlichem Konzept und grosser Zukunft. Wo genau das Festival stattfinden wird, wird der Öffentlichkeit noch nicht verraten. Sicher ist aber, dass es draussen & im Wald stattfinden wird – mehr wollten uns Lukas Schaller (Booking), David Ammon (Koordination) & Anouk Mutter (Barchefin) aber im Interview nicht verraten, die Spannung soll ja erhalten bleiben. Das Line-Up hats in sich, Liebhaber/Innen der elektronischen Musik werden am 1. Juli “Am Bach Festival” bestimmt auf ihre Kosten kommen. Zu hören gibt es unter anderem: NICOLA NOIR

SARI

TALIN

WASSILY

PUTA FINAL FELIZ