Endzeitstimmung im Luzerner Theater Sind wir mitten im Ende der Welt? Wissenschaftlich gesehen brach ein neues Zeitalter an, als der Mensch auf die Erde kam. Tunnel, CO2 in der Luft, … Wir läuten das Ende ein. Aber was machen wir jetzt damit? Heute Abend feiert das Stück ‘White Out – Begegnungen am Ende der Welt’ Première im Luzerner Theater. Dramaturgin Friederike Schubert hat uns vom sogenannten Visual Poem erzählt.