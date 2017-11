Alle 2 Jahre gibt es ein Stück vom Jugendzirkus Tortellini, gespielt im Voralpentheater Luzern. 2017 ist so ein Jahr, und nicht nur das! Vor 30 Jahren wurde der Jugendzirkus gegründet, auf den Strassen vom Brambergquartier. Auch das wird mit dem aktuellen Stück “Erlemin und der Floh” gefeiert, denn auch wenn die Mitspielenden kaum 20 Jahre alt sind, kennen sie die vergangenen Produktionen und lassen diese in der Show wieder etwas aufleben. In welcher Form das geschieht erzählten Silja Bühler und Solvej Canova vom Jugendzirkus Tortellini am Donnerstag im Studio:

Das Jubiläums-Stück “Erlemin und der Floh” vom Jugendzirkus Tortellini, vom 11. August bis 9. September 2017 im Voralpentheater Luzern. Reservation:tortellini.ch