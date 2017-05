Über Faber kann man lesen: “Er ist gerade einmal 23, klingt und schreibt aber wie ein 50-Jähriger”. Der Junge wird in den Himmel gelobt und füllt Konzerthallen in der Schweiz und in Deutschland. Vor seinem (natürlich ausverkauften) Konzert im Südpol hat er bei uns im 3FACH vorbeigeschaut. Und wir haben abgecheckt, ob er nun 23 oder 50 Jahre alt ist.