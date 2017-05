Fair tschutten in der Strassenliga Fussball ohne Schiedsrichter, ohne Goalie, dafür aber mit Fairplay-Coach. Beim Street Soccer United-Turnier der Strassenliga gehts nicht einfach um Fussball, sondern um Fairplay. Und das noch nicht nur mit Spielerinnen und Spielern, die seit eh und je in Luzern leben, sondern auch mit solchen, die frisch hier angekommen sind. Am Samstig bittet die Strassenliga zum grossen Spiel. Wir haben mit Elias Vogel geredet und liessen ihn erzählen, um was es bei der Strassenliga geht.