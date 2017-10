Jedes Jahr verwandelt sich das Inseli in Luzern zum Zentrum von Spass & Konsum. Die Herbstmesse oder “die Määs” 2017 ist in vollem Gange. Das erkennt man an den lauten Sirenen und dem freudigen Kindergeschrei. Eine Attraktion sorgt jedes Jahr für Gesprächsstoff: Die Putschiautos. Wir haben das mysteriöse Phänomen unter die Lupe genommen und festgestellt, es ist halt saucool dort.



Hier kannst du den Beitrag nachhören, falls du den Radio nicht griffbereit hattest. Als kleiner Vorgschmack: Einige Kids gehen nur wegen den “geilen Frauen” zu den Putschiautos. Die Hormone scheinen früh einzusetzen dieses Jahr.