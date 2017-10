Fettes Post-Rock Echo am Bergmal Festival Das Bergmal Festival geht am kommenden Samstag, dem 28. Oktober, in die zweite Runde!

Nach der erfolgreichen Ausgabe des letzten Jahres wollen es die fünf Organisatoren auch dieses Jahr wieder wissen und laden zum grossen Post-Rock Festival, welches im Zürcher Dynamo stattfindet. Wir haben mit Daniela, Kommunikationsverantwortliche, und Jake, Festivalleiter, über das Nischen-Genre Post-Rock gesprochen und wollten wissen, was die diesjährige Ausgabe von der Vergangenen unterscheidet.

Erfahren haben wir, welche Highlights das Line-Up enthält, dass eine Lesung zur Geschichte des Post-Rock gehalten wird. Und: dass Bergmal auf Isländisch Echo heisst, Echo das zentrale Element von Post-Rock it und der Name auch zum Festivalmaskottchen, dem Wal, passt – Wale verständigen sich nämlich durch Echo.

Geheimnis gelüftet. Und zum geilen Sound gleich auch noch das Allgemeinwissen erweitert. Alles nachzuhören im Podcast: