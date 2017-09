Filme für die Erde ist eine von der UNESCO ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative, die einen Rahmen schafft, in welchem mit Film Erwachsene und Jugendliche gemeinsam bewegt werden und Visionen für eine nachhaltigere Gesellschaft entstehen. in 18 Städten werden verschiedene Dokumentarfilme gezeigt, welche zum Denken anregen sollen. Der Eintritt ist gratis und am Schluss bekommt jeder Zuschauer eine DVD geschenkt. Wir haben mit Fabienne Mathis gesprochen, sie ist eine von über 18 freiwilligen Veranstaltungsmanager am Festival. Am kommenden Freitag findet das Umweltbildungsprojekt statt und den Beitrag findest du hier zum nachhören.