First Hate – “It’s a joy riding through Europe!” “I always find myself being most at home when the morning calls and I detour home through the empty city. Leaving behind some crowded bar, or flat with other drugged up strangers trying to make the night last forever. Why did I stay this long?” -Anton Falck Gansted, -The Fader Schon letzten Oktober haben sie uns an unserer 18. Geburtstagsparty im Teibhaus musikalisch beklückt & jetzt sind sie wieder in unserer Stadt, yeah! Damals waren sie gerade dabei, ihr Debüt Album aufzunehmen. Am 12. Mai war es dann soweit “A Prayer For The Unemployed” erschien auf dem Label Escho. Vor ihrem DJ-Set in der Metzgerhalle hatten wir die beiden Dänen noch in der Stooszyt im Kreuzverhör. Wieso sie einen persönlichen Drat zu Luzern haben & welchen Song sie hier geschrieben haben, erfährst du im Podcast!