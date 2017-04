Flieder Ensemble – Best of 10 Jahre Flieder Gestern sind wir vom 3FACH auf eine Expedition in den Südpol aufgebrochen. Nein, nicht AN den Südpol sondern IN den Südpol. Dort haben wir sieben Musiker vorgefunden. Wohlauf in der Höhle des Südpol-Clubs haben sie für ein Konzert geprobt. Drei Tage sind sie nun schon da drin und was dabei rausgekommen ist, hörst du heute ab 21:00 Uhr. Thomas & Thomas sind zusammen die Band Flieder. Für ihr Best of 10 Jahre Flieder Konzert haben sie nicht unbekannte Musiker mit ins Boot geholt. Mit dabei sind heute Abend Mario Hänni, David Hänni, Lukas Weber, Roland Wäspe und Nuèl Schoch. Zusammen bilden sie das Flieder Ensemble, welches das Konzept von einem “Remix” auf den Kopf stellen. Anstelle von Samples und Loops wird heute alles Live eingespielt. Das, was schon gestern an der Probe gut tönte, wird heute den Südpol am Abend magisch-musikalisch bespielen.

Vorher kannst du das Interview mit Flieder und ein paar Live-Aufnahmen von der Probe in der Stooszyt zwischen 17:00 – 19:00 hören. Stooszyt Bericht vom Flieder Esemble: