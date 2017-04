Folk von Brendan Walsh und Sebastian Schwarz – im Interview Wenn Brendan Walsh von The Led Farmers und Sebastian Schwarz von Maple Tree Circus zusammen spielen, dann möchte man am liebsten lostanzen. Auch wenn Brendan Walsh eigentlich klassische Musik studiert hat, so hat Brendan die irische Folksmusik im Blut. Denn er ist erst vor neun Jahren in die Schweiz gekommen. Zusammen mit seiner Band The Led Farmers spielt er irische Folksmusik. Heute spielt er zum zweiten Mal in Folge mit dem Multiinstrumentalisten und Songwriter Sebastian Schwarz, der schon in verschiedene Indie Folk Projekten beteiligt war und in der American Folk-Band Maple Tree Circus spielt. Zusammen spielen sie Interpretationen von irischen Folksstücken, Bob Dylan oder auch ein eigens von Sebastian geschriebenes Stück. Und sogar von Bach haben sie ein Stück natürlich “folk-artig” auf Lager. Bevor sie aber heute um 21.00 Uhr in der Gewerbehalle spielen, waren sie bei uns im Interview und haben auch noch gleich zwei Stücke gespielt. Brendan Walsh und Sebastian Schwarz im Interview:



Larry Set von Brendan Walsh und Sebastian Schwarz (Live @ Radio 3FACH)

Raggle Taggle Gypsier von Brendan Walsh und Sebastian Schwarz (Live @ Radio 3FACH)