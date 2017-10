Freak Power featuring Luzern 25 Jahre Konzerthaus Schüür – loud & proud since 1992. Unter dem Motto lädt das Konzerthaus Schüür Bands zu sich ein, die schon vor x Jahren auf ihrer Bühne standen. Dazu zählt auch “Freak Power” aus Grossbritannien. 1995 war das Jahr, an dem sie nach Luzern kamen, damals als einer der ersten grossen internationalen Acts, die das Konzerthaus verbuchen konnte. Ashley Slater fehlt’s aber an einer Band, also hat Schüür-Geschäftsleiter Marco Liembd kurzerhand 5 Formationen mit zahlreichen luzerner Musikerinnen & Musikern zusammengetrommelt, die Ashley Slater diesen Samstag auf der Bühne unterstützen werden. Wir haben heute bei einer der Proben vorbei geschaut, und mussten wirklich zugeben, dass das ganze ziemlich vielversprechend aussah. Ausserden hatten wir noch die Gelegenheit mit Ashley Slater höchstpersönlich zu quatschen! Ob er sich noch ans Schüür Konzert, damals im Jahr 1995 erninnern kann, das erfährst du im Podcast!