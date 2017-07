Freiraum im Frauenraum “Der Frauenraum ist ein feministischer Raum. Das, was im Raum stattfindet, ist mit unserer feministischen Ideologie vereinbar, welche sich dem Kampf gegen bestehende Machtverhältnisse in der bestehenden zweipoligen Geschlechterwelt widmet. Wir fördern die Vernetzung von Gruppen, welche sich mit Feminismus-, HomoBi-, Trans- und Genderthemen auseinandersetzen.” So beschreibt sich der Frauenraum in der Reitschule. Was Sam & Oli zur Kommerzialisierung des “queer-seins” sagen & wieso der Verein nicht finanziell unterstützt werden will, hörst du im Podcast! Am Samstag 01.06.2017 ist übrigens Season-Closing im Frauenraum, es wird getanzt & gefeiert, die Party ist für alle Geschlächter offen!