“Gelbes Haus” – zwischen Kunst und Alltag Schonmal was vom “Gelben Haus” gehört? Neeee, nicht das Haus die Strasse runter, wir meinen natürlich das Gelbe Haus! Seit fast 13 Jahren wird das Gelbe Haus am Reussport 5 von KünstlerInnen und Kulturschaffenden genutzt. Es gibt solche, welche nur im Gelben Haus arbeiten, andere arbeiten nicht nur im Gelben Haus, nein, sie schalfen auch im Gelben Haus! Die Mischung zwischen Wohnateliers und “normalen” Ateliers ist das, was das Gelbe Haus ausmacht, ein Ausgleich zwischen Kunst und Alltagsleben wird erreicht. Im Jahr 2012 wurde der Verein Gelbes Haus gegründet, kurz darauf im Jahr 2014 die Stiftung Gelbes Haus. Das, weil das Haus inkl. Grundstück dem Kanton gehörte. Nachdem der Kanton angekündigt hatte, das Haus verkaufen zu wollen, musste was getan werden! Dank der Stiftung Gelbes Haus konnte genug Geld gesammelt werden, um das Haus am Reussport 5 als “Höchstbietende” zu kaufen, nicht aber das Grundstück. Anlässlich der frischen Sanierung des Gelben Hauses und dem kommenden Tag der offenen Tür haben wir mit Catherine Huth (Präsidentin Stiftung Gelbes Haus) und Sabina Oehninger (Mitglied Stiftung Gelbes Haus + Künstlerin im Gelben Haus) geredet. Catherine zu den Schwierigkeiten des Geldauftreibens und Sabina zum Leben im Gelben Haus hörst du hier: mehr Bilder vom Innenleben des Gelben Hauses: http://gelbeshaus.ch/bilder.html