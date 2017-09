Gewerbegebäude wird nicht denkmalgeschützt Es ist ein Gebäude, das schon lange für rote Köpfe sorgt: Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse in Luzern. Das Haus ist 1933 erbaut worden und gehört dem Baustil des «Neuen Bauens» an. Es ist eines der bedeutensten Bauwerke dieses Baustils in der Zentralschweiz und gar in der Schweiz. Dieses Gebäude steht auf dem Areal, welches der CSS Versicherung, die direkt daneben in ihrem Hauptsitzt haust, gehört. Diese will das Gebäude abreissen und einen Neubau erbauen. Das will das Komitee der Pedition «Zur Erhaltung des Gewerbegebäudes in Luzern», die diesen Sommer lanciert wurde (3FACH berichtete) verhindert. Heute teilte die Dienststelle «Hochschulbildung und Kultur» des Kantons Luzern mit, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt wird und somit nicht ins kantonale Denkmalverzeichnis eingetragen wird. Warum das Gewerbegebäude für den Kanton Luzern nicht schutzwürdig ist und was das Komitee der Pedition dazu sagt und wie sie das Gebäude dennoch retten wollen, das gibt es im Podcast zum Nachhören: