Going Solo at Solotage! In den 90er Jahren gabs mal im Boa ein Festival, an dem nur Solo-Künstler/innen auftraten. Nach all den Jahren gibt’s jetzt wieder so was ähnliches & zwar im Neubad. Es nennt sich “Solotage – Festival für Ein-Mann-Frau-Orchester & findet vom 30.03. – 1.04. statt. Über drei Tage werden pro Abend je 3 Musiker/innen solo auftreten. Zum Anlass hatten wir Urs Emmenegger im Studio, er ist Veranstaltungsleiter im Neubad und verriet uns, was ihn denn so fest an Solokünstler/innen interessiert, dass er ihnen gleich ein ganzes Festival widmen will?