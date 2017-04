“So intensiv wie jetzt war es noch nie” “Hii ond zrogg / nüd esch gfleckt

aber es esch au nömm ganz so kabott wie no vorhär” Solche Textzeilen, untermalt mit minimalistischer Lo-Fi-Popsongs, findet man auf dem neuen Album von “Haubi Songs” genügend. Der Mann hinter den unvollendeten oder nur angedachten Songs ist Nick Furrer, ehemaliges Mitglied von Alvin Zealot und momentan auch mit Yser unterwegs.

Seine Zeit als Solomusiker begann vor ein paar Jahren, 2015 erschien das Debutalbum “Orange”. Am 24. März kam der Zweitling “Ergendwie Zäme” raus, welches bereits letzten Sommer aufgenommen wurde und nun heute im Neubad getauft wird. Unter dem Stichwort “Distanz” kann man die verschiedenen Themen zusammenbringen, welche in den Songs angeschnitten werden. Von der Liebe, der Generation Easyjet und Apps ist die Rede, für die Instrumentalisierung braucht es nicht mehr als Bass, Synthie und Drumcomputer. Bei seinem Besuch im 3FACH gabs Hinweise zum Roten Faden durch das Album und seinem Bezug zur Spontanität.