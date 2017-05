Das jährliche Theaterfestival “Heimspiele” wartet erneut mit einem hochkarätigen Programm auf. Im Südpol und im Kleintheater gibt es vom 15.-28. Mai einen Querschnitt von Zentralschweizer Kulturschaffen zu sehen. Tanz und Theater mit Stücken wie “Republic No.1”, “Who’s Johnny Cash?”, “BunterBünter” und so weiter, und so fort. Der krönende Abschluss dabei: ein 24 Stunden langer “Friendly Takeover” des Luzerner Theaters, an dem über 20 Ensembles teilnehmen. Dazu gibt es auch Konzerte, Bars – und sogar eine Geisterbahn.

Mehr über die diesjährige Ausgabe von “Heimspiele” erzählt Sonja Eisl, Co-Leiterin des Kleintheaters, im Interview.



“Heimspiele” wird heute eingeläutet mit der Comiclesung “Who’s Johnny Cash?”. Alle Informationen gibt es auch auf kleintheater.ch, sudpol.ch, und luzernertheater.ch im Überblick.