Female Bandworkshops Frauen am Schlagzeug? Eher noch eine Seltenheit. Nur ca. fünf bis zehn Prozent aller Instrumentalisten an Schweizer Musikhochschulen, im Bereich Jazz und Pop, sind Frauen, die Musikbranche immer noch eine Männerdomäne. Das soll geändert werden, dachten sich Judith Esthermann und Isabel Portmann – und gründeteten HELVETIAROCKT, die Koordinationsstellen für Musikerinnen im Jazz, Pop und Rock. HELVETIAROCKT organisiert verschiedene Projekte, so zum Beispiel unter anderem auch der Female Bandworkshop. Jedes Jahr organisiert der Female Bandworkshop in verschiedenen Kantonen ein Workshop, bei dem Musikerinnen in Bands zusammengewürfelt werden und während acht Monaten ein Live Repertoire üben, drei bis fünf Konzerte spielen und am Schluss noch eine Aufnahme im Studio machen. Höre selbst mehr davon. Projektleiterin von Female Bandworkshop hat uns heute ein Interview gegeben:



(Oberstes Bild: Unnoted aus Fribourg)

(Zweites Bild: Call Me Clark Luzern)