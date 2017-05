Hö? Was reden die den da? Hö? Was reden die den da?

Neues Land, neue Kultur, neue Sprache. Du verstehst Bahnhof.

Wenn man die Sprache nicht spricht, kann das sehr einsam sein. In der Arbeit, am Abend in der Beiz und einfach sonst mit Freunden ist die Sprache gewöhnlich sehr wichtig. Und so ist es auch eine wichtige Integrationsmassnahme für Flüchtlinge. Santi Guerrero Calle arbeitet als Sprachlehrerin beim Hilfswerk HEKS, welches Deutsch für Flüchtlinge anbietet. Das ist nicht immer ganz einfach, denn andere Kultur, andere Regeln und andere Rätsel… Hier der Beitrag zum Nachhören: