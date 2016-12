Hölle auf Luzerner Strassen – Cello Inferno Tag für Tag kannst du dir auf 3FACH alle Arten von Musik reinziehen. Viele wissen aber nicht, dass Musik-Spielen mit vielen Regeln verbunden ist. Zum Beispiel, dass man in der Stooszyt keine drei Lieder nacheinander abspielen darf, ohne dazwischen zu moderieren, oder dass dann keine Tracks vom Sender gehen dürfen, die älter als das 3FACH selber sind (der Klassiker der Woche ausgenommen).

Alles gut und recht – Regeln, mit denen man leben kann. Wie würde es aber aussehen, wenn unser Radio all 20 Minuten den Standort wechseln müsste, keine verstärkte Musik abspielen dürfte oder im Dezember komplett aufs Musik-Abspielen verzichten müsste? Das sind drei von vielen Regeln, an die sich ein Strassenmusiker zu halten hat. Diese Regeln ziehen im Alltag eines Strassenmusikers viele Konsequenzen mit sich. Ein Strassenmusiker spricht aus Erfahrung: Marcello Palermo auch bekannt als Cello Inferno ist Strassenmusiker in Luzern. “In Luzern spiel’ ich eigentlich am wenigsten gern aber um mein Leben zu finanzieren muss auch das sein.”, so Marcello Palermo.

Und seine Abneigung hat auch seinen Grund: Das Luzerner Reglement für Strassenmusiker.

Mit seinen selbst-gebastelten Instrumenten ist er gezwungen mit Verstärker auf die Strassen zu gehen, auch wenn das eigentlich verboten ist. Das hält Marcello aber nicht davon ab, seiner Leidenschaft, der Musik nachzugehen und sorgte somit im letzten Jahr des öftern für Schlagzeilen. Auch Kommentare wie “Huere Saupack” oder “Suech der ehn normale Job” schüchtern den Italiener nicht ein, im Gegenteil – er nimmt seinen Job sehr ernst und lebt dabei seinen Traum. Über sein Strassenmusiker-Leben und was dieses mit sich zieht haben wir heute in der Stooszyt berichtet: Die Hartnäckigkeit soll belohnt werden: Am Kick Ass Award 2016 wird in 7 Kategorien gekürt und eine davon ist der beste Strassenmusiker. Marcello Palermo aka. Cello Inferno ist einer der Nominierten für den besten Strassenmusiker. Eine riesen Freude seinerseits und eine weitere Schlagzeile über ihn – dieses Mal aber eine positive! Cello Inferno mit Cigar-Box Guitar, Kanister/Kaffemaschine-Schlagzeug und Stimme.