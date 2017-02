Die sechs Herren von Valdimar haben den langen Weg aus Island angetreten, um im Februar eine kurze Tour durch Deutschland und die Schweiz zu absolvieren. Auch im Treibhaus Luzern machten sie Halt, wo es auf der Bühne laut eigener Aussage “um Leben und Tod” ging.

Inwiefern ihre Gigs tatsächlich so todernst sind, erklären sie im Interview in der Stooszyt. Zude gibt es einen Einblick in ihre musikalische Identität und ihre Kenntnisse von Schweizerdeutscher Musik. Zum Schluss gab es auch eine Kostprobe ihres Könnens zu geniessen.

Das ganze Interview gibt es hier zum Nachhören:



Die Live-Session auf YouTube:

Die Live-Session auf SoundCloud: