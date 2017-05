House Tour im ZUMA Kriens! Was passiert, wenn Dutzende Jugendliche in einem ehemaligen Hotel wohnen, dass zu einem Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende verwandelt wurde? Na was schon, es gibt Zickenkrieg, Techtelmechtel, Klatsch & Tratsch und laute Musik. Die jungen Bewohnerinnen und Bewohner des ZUMA sind sehr Verantwortungsbewusst. Sie erledigen ihre Ämtli (ausser sie haben an dem Nachmittag ein Date, welches sie nicht absagen wollen), halten ihr Zimmer immer sauber (ausser sie haben grad keinen Bock es zu putzen) und erledigen ihre Hausaufgaben immer rechtzeitig (ausser es lief am Abend zuvor noch was spannendes im TV, dann macht man sie halt 5min vor der Lektion). Typisch Teenager, würde so mancher sagen, und so ist es auch. Dass trotz all den Dates, dem Mangel an Lust zum putzen und dem spannenden im TV die Jugendlichen ihren Pflichten doch noch nachgehen, ja dafür sorgen im ZUMA Bezugspersonen wie z.B. Regula. Nasrin wohnt im ZUMA und gab uns eine House-Tour à la MTV Cribs, Regula betreut im ZUMA und erzählte über ihre Arbeit, beide hörst du im Podcast!